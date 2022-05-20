Россия восемь раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов, - ГПСУ

"Враг продолжает обстрелы пограничья Черниговщины и Сумщины. Враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра. Также в течение ночи фиксировались одиночные неприцельные выстрелы по территории Украины в пределах Черниговской Сумской областей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших в результате обстрелов пока нет. Данные уточняются.

Фото: Россия восемь раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов (/t.me/DPSUkr)

Напомним, вчера российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Шосткинского района Сумской области.

Также подразделения РФ обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

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