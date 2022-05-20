UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия восемь раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов, - ГПСУ

Фото: Россия восемь раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в очередной раз обстреляли со своей территории приграничье Черниговской и Сумской областей. Враг восемь раз открывал огонь из 120-миллиметровых минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы.

"Враг продолжает обстрелы пограничья Черниговщины и Сумщины. Враг произвел около 8 выстрелов из миномета 120 мм калибра. Также в течение ночи фиксировались одиночные неприцельные выстрелы по территории Украины в пределах Черниговской Сумской областей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших в результате обстрелов пока нет. Данные уточняются.

Фото: Россия восемь раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области из минометов (/t.me/DPSUkr)

Напомним, вчера российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Шосткинского района Сумской области.

Также подразделения РФ обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаЧерниговская областьСумская областьВойна России против Украины