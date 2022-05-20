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Росія вісім разів обстріляла Чернігівську та Сумську області з мінометів, - ДПСУ

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Чернігівська та Сумська область, П'ятниця 20 травня 2022 13:31
Росія вісім разів обстріляла Чернігівську та Сумську області з мінометів, - ДПСУ Фото: Росія вісім разів обстріляла Чернігівську та Сумську області з мінометів (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вкотре обстріляли зі своєї території прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Ворог вісім разів відкривав вогонь зі 120-міліметрових мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби.

"Ворог продовжує обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Ворог здійснив близько 8 пострілів з міномету 120 мм калібру. Також протягом ночі фіксувалися поодинокі неприцільні постріли по території України в межах Чернігівської Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.

Фото: Росія вісім разів обстріляла Чернігівську та Сумську області з мінометів (/t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, вчора російські війська вкотре обстріляли населені пункти Шосткинського району Сумської області.

Також підрозділи РФ обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Прогрес, Чернігівської та Сумської областей відповідно.

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