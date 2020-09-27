Россия вмешивалась в выборы США еще в начале 2000-х годов, - Помпео

Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Власти США готовы гарантировать безопасность предстоящих в стране президентских выборов. Никто, в том числе и Россия, не сможет оказать влияния на результаты голосования.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил об этом в интервью телеканалу WISC-TV.

Глава Госдепа обвинил Москву в попытках влияния на американский демократический процесс, уточнив, что "усилия России по вмешательству в выборы имеют давнюю историю".

"Это происходило в начале 2000-х годов, это случилось снова в 2016 году, это происходило на промежуточных выборах в 2018 году", - заявил Помпео.

Госсекретарь при этом подчеркнул, что в последнем случае администрация американского президента Дональда Трампа "защитила голос каждого". Помпео пообещал, что на будущих выборах главы государства власти сделают то же самое.

"Мы также ясно дали понять России, что подобное поведение является неприемлемым, и я уверен, что мы проведем надежные и безопасные выборы, где Россия не окажет влияния на результат", - заключил госсекретарь.

Напомним, ранее США расширили антироссийские санкции. Вашингтон обвиняет несколько компаний во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.

Также власти страны обновили санкции за кибератаки и вмешательство в американские выборы, под которые попали один украинец и трое россиян. В "черный список" был включен депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Также РБК-Украина писало, что 15 июля США ввели санкции против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют куратором так называемой "фабрики троллей".