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Росія є головним винуватцем світового дефіциту зерна, - Борель

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Неділя 05 червня 2022 17:27
Росія є головним винуватцем світового дефіциту зерна, - Борель Фото: високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Головною причиною світового дефіциту зерна є вторгнення Росії до України. Санкції Заходу ніяк не пов'язані з наближенням масового голоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля у Twitter.

"Росія несе пряму відповідальність за дефіцит зерна та замість припинення своєї агресії активно прагне перекласти її на міжнародні санкції", - написав Боррель.

За його словами, обмеження, які запровадили країни ЄС, не впливають на російську сільськогосподарську продукцію та її транспортування.

"Санкції ЄС спрямовані проти здатності Росії продовжувати війну. Вони не націлені на пшеницю", - наголосив голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що союзники України мають допомогти у розблокуванні морських портів та прискорити постачання зброї для ЗСУ. Це дозволить запобігти світовій продовольчій кризі.

Також ми писали, що, за словами Єрмака, найдієвіший спосіб для розблокування українських портів - супровід кораблів під військовим конвоєм країн партнерів. Це одна з найбільших гарантій безпеки.

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