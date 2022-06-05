Росія є головним винуватцем світового дефіциту зерна, - Борель

Фото: високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)

Головною причиною світового дефіциту зерна є вторгнення Росії до України. Санкції Заходу ніяк не пов'язані з наближенням масового голоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля у Twitter.

"Росія несе пряму відповідальність за дефіцит зерна та замість припинення своєї агресії активно прагне перекласти її на міжнародні санкції", - написав Боррель. За його словами, обмеження, які запровадили країни ЄС, не впливають на російську сільськогосподарську продукцію та її транспортування. "Санкції ЄС спрямовані проти здатності Росії продовжувати війну. Вони не націлені на пшеницю", - наголосив голова дипломатії ЄС.