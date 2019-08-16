Россия не видит смысла в саммите в нормандском формате без тщательной подготовки

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Российская Федерация не видит смысла в проведении саммита в нормандском формате без тщательной подготовки, которая гарантирует политический результат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, проводить саммит без тщательной подготовки в России не хотели бы.

“Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы”, - заявил Ушаков.

Также он отметил, что французская сторона неоднократно выступала с предложением провести саммит с учетом смены руководства в Украине.

“Как вы знаете, французы неоднократно выступали с предложением о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства в Украине. Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты”, - заявил он.

Ушаков отметил, что на переговорах 19 августа президентов Российской Федерации и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона будет “обсуждаться украинский конфликт, а также возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата”.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Тогда президент Франции заявил, что согласует нормандскую встречу с Путиным и Меркель

Отметим, Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский подчеркивал, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Кроме того, Европейский союз ожидает, что Россия повлияет на боевиков после гибели четырех украинских военных на Донбассе во время перемирия. В ЕС требуют полного соблюдения режима прекращения огня. Кроме того, в ЕС ожидают, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои.