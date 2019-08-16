Росія не бачить сенсу в саміті в нормандському форматі без ретельної підготовки

Помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Російська Федерація не бачить сенсу в проведенні саміту в нормандському форматі без ретельної підготовки, яка гарантує політичний результат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, проводити саміт без ретельної підготовки в Росії не хотіли б.

"Просто так проводити зустріч без її ретельної підготовки ми не хотіли б", - заявив Ушаков.

Також він зазначив, що французька сторона неодноразово виступала з пропозицією провести саміт з урахуванням зміни керівництва в Україні.

“Як ви знаєте, французи неодноразово виступали з пропозицією про те, щоб у найближчій перспективі провести саміт в нормандському форматі, в тому числі з урахуванням зміни керівництва в Україні. Ми цю ідею в принципі підтримуємо, але вважаємо, що якщо саміт проводити, то він має бути ретельно підготовлений, щоб було ясно, збираючись на цей саміт, що ми вийдемо на політично важливі результати", - заявив він.

Ушаков зазначив, що на переговорах 19 серпня президентів Російської Федерації та Франції Володимира Путіна і Емманюель Макрона буде "обговорюватися український конфлікт, а також можливі зусилля по її врегулюванню, в тому числі в рамках нормандського формату".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Тоді президент Франції заявив, що погодить нормандську зустріч з Путіним і Меркель

Зазначимо, Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський підкреслював, що хоче провести зустріч у нормандському форматі найближчим часом.

Крім того, Європейський союз очікує, що Росія вплине на бойовиків після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі під час перемир'я. В ЄС вимагають повного дотримання режиму припинення вогню. Крім того, в ЄС очікують, що Російська Федерація в повній мірі використовує свій значний вплив на сепаратистів, яких підтримує, щоб негайно припинити бої.