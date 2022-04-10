Россия, вероятно, вскоре перестанет входить в крупнейшие экономики мира, - Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался относительно слов о неэффективности санкций Запада против России. По его словам, экономика оккупанта уже в этом году перестанет входить в список крупнейших в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

По словам Салливана, согласно независимым прогнозам российской экономики, уже в текущем году она упадет на 10-15.

"Скорее всего, она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за того экономического давления, которое мы на нее оказываем", - добавил советник президента США по национальной безопасности.