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Россия, вероятно, вскоре перестанет входить в крупнейшие экономики мира, - Салливан

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался относительно слов о неэффективности санкций Запада против России. По его словам, экономика оккупанта уже в этом году перестанет входить в список крупнейших в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По словам Салливана, согласно независимым прогнозам российской экономики, уже в текущем году она упадет на 10-15.

"Скорее всего, она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за того экономического давления, которое мы на нее оказываем", - добавил советник президента США по национальной безопасности.

Война России против Украины длится сорок шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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