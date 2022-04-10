Росія, ймовірно, незабаром перестане входити до найбільших економік світу, - Салліван

За словами Саллівана, згідно з незалежними прогнозами російської економіки, вже в поточному році вона впаде на 10-15.

"Швидше за все, вона перестане бути однією з найбільших економік світу через той економічний тиск, який ми на неї чинимо", - додав радник президента США з національної безпеки.