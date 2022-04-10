ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия, вероятно, вскоре перестанет входить в крупнейшие экономики мира, - Салливан

Новина українською →
Воскресенье 10 апреля 2022 17:28
Россия, вероятно, вскоре перестанет входить в крупнейшие экономики мира, - Салливан Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался относительно слов о неэффективности санкций Запада против России. По его словам, экономика оккупанта уже в этом году перестанет входить в список крупнейших в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По словам Салливана, согласно независимым прогнозам российской экономики, уже в текущем году она упадет на 10-15.

"Скорее всего, она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за того экономического давления, которое мы на нее оказываем", - добавил советник президента США по национальной безопасности.

Война России против Украины длится сорок шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну