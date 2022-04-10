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Росія, ймовірно, незабаром перестане входити до найбільших економік світу, - Салліван

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Неділя 10 квітня 2022 17:28
Росія, ймовірно, незабаром перестане входити до найбільших економік світу, - Салліван Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловився щодо слів про неефективність санкцій Заходу проти Росії. За його словами, економіка окупанта вже в цьому році перестане входити до списку найбільших у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS News.

За словами Саллівана, згідно з незалежними прогнозами російської економіки, вже в поточному році вона впаде на 10-15.

"Швидше за все, вона перестане бути однією з найбільших економік світу через той економічний тиск, який ми на неї чинимо", - додав радник президента США з національної безпеки.

Війна Росії проти України триває сорок шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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