Росія, ймовірно, незабаром перестане входити до найбільших економік світу, - Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловився щодо слів про неефективність санкцій Заходу проти Росії. За його словами, економіка окупанта вже в цьому році перестане входити до списку найбільших у світі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS News .

За словами Саллівана, згідно з незалежними прогнозами російської економіки, вже в поточному році вона впаде на 10-15.

"Швидше за все, вона перестане бути однією з найбільших економік світу через той економічний тиск, який ми на неї чинимо", - додав радник президента США з національної безпеки.