Россия вернула захваченные украинские корабли

Российская Федерация вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

В российском МИДе отметили, что 18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, стало известно, что российские силовики вывели из порта Керчи захваченные украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В российских СМИ писали, что корабли готовят к возвращению в Украину.

Кроме того, накануне росСМИ сообщили, что в Кремле приняли решение о возвращении украинских кораблей, которые были захвачены в Керченском проливе. Отмечалось, что Россия и Украина договорились о возвращении кораблей до нормандского саммита. Позже в МИД РФ заявили, что возвращение кораблей не связано с предстоящим саммитом.

После этого появилась информация о том, что из портов "Южный", "Черноморск" и "Одесса" за украинскими военными кораблями вышли поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Как известно, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вместе с экипажем были взяты в плен российскими силовиками в 2018 году во время прохождения Керченского пролива на пути к порту в Мариуполе. В сентября Россия освободила из плена 24 украинских моряков, однако не вернула корабли.