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Россия не вернет Крым, санкции наносят только ущерб, - вице-премьер Словакии

Автор: Илона Свиридова

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что Российская Федерация не вернет Украине захваченный в 2014 году Крым. А санкции против России наносят только ущерб ее торговым партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание pravda.sk.

Как заявил Сулик, санкции против России являются неудачными.

"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что напряженность на восточной границе Украины не способствует налаживанию отношений с Россией.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев назвал Крым якобы российской территорией и заявил, что санкции против РФ являются неэффективными.

На этой неделе стало известно, что Германия возглавит одно из направлений Крымской платформы, которое отвечает за политику непризнания российской аннексии.

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