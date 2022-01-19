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Россия не вернет Крым, санкции наносят только ущерб, - вице-премьер Словакии

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Братислава, Среда 19 января 2022 13:24
Россия не вернет Крым, санкции наносят только ущерб, - вице-премьер Словакии Фото: вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик (facebook.com/RichardSulik)   
Автор: Илона Свиридова

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что Российская Федерация не вернет Украине захваченный в 2014 году Крым. А санкции против России наносят только ущерб ее торговым партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание pravda.sk.

Как заявил Сулик, санкции против России являются неудачными.

"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что напряженность на восточной границе Украины не способствует налаживанию отношений с Россией.

Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев назвал Крым якобы российской территорией и заявил, что санкции против РФ являются неэффективными.

На этой неделе стало известно, что Германия возглавит одно из направлений Крымской платформы, которое отвечает за политику непризнания российской аннексии.

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