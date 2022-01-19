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Росія не поверне Крим, санкції завдають лише збитків, - віце-прем'єр Словаччини

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Братислава, Середа 19 січня 2022 13:24
Росія не поверне Крим, санкції завдають лише збитків, - віце-прем'єр Словаччини Фото: віце-прем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик (facebook.com/RichardSulik)   
Автор: Ілона Свиридова

Віце-прем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик вважає, що Російська Федерація не поверне Україні захоплений у 2014 році Крим. А санкції проти Росії завдають лише шкоди її торговим партнерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання pravda.sk.

Як заявив Сулик, санкції проти Росії є невдалими.

"Країни мають торгувати одна з одною. І деякі з наших експортерів постраждали. Таким чином, санкції завдають лише збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Треба дивитися вперед і будувати відносини", - підкреслив він.

При цьому він додав, що напруженість на східному кордоні України не сприяє налагодженню відносин з Росією.

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радєв назвав Крим нібито російською територією і заявив, що санкції проти РФ є неефективними.

На цьому тижні стало відомо, що Німеччина очолить один з напрямків Кримської платформи, яке відповідає за політику невизнання російської анексії.

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Російська Федерація Крим Словаччина
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