Росія не поверне Крим, санкції завдають лише збитків, - віце-прем'єр Словаччини

Віце-прем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик вважає, що Російська Федерація не поверне Україні захоплений у 2014 році Крим. А санкції проти Росії завдають лише шкоди її торговим партнерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання pravda.sk .

Як заявив Сулик, санкції проти Росії є невдалими.

"Країни мають торгувати одна з одною. І деякі з наших експортерів постраждали. Таким чином, санкції завдають лише збитків, а Крим росіяни все одно не повернуть. Треба дивитися вперед і будувати відносини", - підкреслив він.

При цьому він додав, що напруженість на східному кордоні України не сприяє налагодженню відносин з Росією.