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Россия может увеличить интенсивность авиаударов. Каким областям это грозит: ответ эксперта

Фото: истребитель Су-34 (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Со стороны Беларуси продолжает расти угроза увеличения ракетно-бомбовых авиаударов. Россия может сосредоточить их по северо-западным областям.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отражает их атаки".

По словам военного аналитика, полковника Сергея Грабского, вдоль границ с Украиной Беларусь располагает ПВО С-300. Для ее обороны это не имеет никакого смысла, поскольку ей ничего не угрожает. Однако, она может применять их для защиты авиации России, которая будет наносить удары исходя из ее территории.

"В то же время они могут создать противовоздушную защиту для той авиации, которая потенциально будет наносить удары из Беларуси, заходя в пространство Украины. В таком случае есть вероятность нанесения авиационных ударов по нашей железной дороги в районе Ковель-Сарны-Коростень. То есть растет риск воздушных ударов по Волынской, Ровенской и Житомирской областях, возможно - и по Львовской области",- заметил Грабский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно российские истребители, вылетевшие с территории Беларуси, нанесли авиаудар по Житомирской области.

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