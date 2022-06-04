UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия увеличила применение тактической авиации для поддержки продвижения на Донбассе, - Британия

Фото: Россия увеличила применение тактической авиации для поддержки продвижения на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российская воздушная активность остается высокой над территориями на Донбассе, российские самолеты наносят удары, используя как управляемые, так и неуправляемые боеприпасы. Однако комбинированное применение авиации и артиллерии стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабному разрушению населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка вызвало значительный сопутствующий ущерб и жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической воздушной поддержки наземным маневренным элементам, что способствовало провалу наступления на Киев.

"Вследствие этого российская воздушная активность в основном ограничивалась глубокими ударами с использованием крылатых ракет воздушного и наземного запуска, чтобы нарушить движение украинских подкреплений и поставок", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что сами по себе эти удары не смогли оказать существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных управляемых ракет значительно истощились.

"С переключением оперативного фокуса на Донбасс Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки своего ползучего продвижения, сочетая авиаудары с массированными артиллерийскими обстрелами для обеспечения своей подавляющей огневой мощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия использует гражданский аэропорт в Белгороде для базирования военной техники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассВеликобританияВойна России против Украины