RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія збільшила застосування тактичної авіації для підтримки просування на Донбасі, - Британія

Фото: Росія збільшила застосування тактичної авіації для підтримки просування на Донбасі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російська повітряна активність залишається високою над територіями на Донбасі, російські літаки завдають ударів, використовуючи як керовані, так і некеровані боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Комбіноване застосування авіації і артилерії стало ключовим фактором недавніх тактичних успіхів Росії в регіоні.

"Більш широке використання некерованих боєприпасів призвело до широкомасштабного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно викликало значний супутній збиток і жертви серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи ППО в перші дні конфлікту обмежила її можливості з надання тактичної повітряної підтримки наземним маневреним елементам, що сприяло провалу наступу на Київ.

"Внаслідок цього Російська повітряна активність в основному обмежувалася глибокими ударами з використанням крилатих ракет повітряного і наземного запуску, щоб порушити рух українських підкріплень і поставок", - йдеться в повідомленні.

У розвідці підкреслили, що самі по собі ці удари не змогли зробити істотного впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет значно виснажилися.

"З перемиканням оперативного фокуса на Донбас Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари з масованими артилерійськими обстрілами для забезпечення своєї переважної вогневої потужності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує цивільний аеропорт в Бєлгороді для базування військової техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасВеликобританіяВійна Росії проти України