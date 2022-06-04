Росія збільшила застосування тактичної авіації для підтримки просування на Донбасі, - Британія

Комбіноване застосування авіації і артилерії стало ключовим фактором недавніх тактичних успіхів Росії в регіоні.

"Більш широке використання некерованих боєприпасів призвело до широкомасштабного руйнування населених пунктів на Донбасі і майже напевно викликало значний супутній збиток і жертви серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи ППО в перші дні конфлікту обмежила її можливості з надання тактичної повітряної підтримки наземним маневреним елементам, що сприяло провалу наступу на Київ.

"Внаслідок цього Російська повітряна активність в основному обмежувалася глибокими ударами з використанням крилатих ракет повітряного і наземного запуску, щоб порушити рух українських підкріплень і поставок", - йдеться в повідомленні.

У розвідці підкреслили, що самі по собі ці удари не змогли зробити істотного впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет значно виснажилися.

"З перемиканням оперативного фокуса на Донбас Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари з масованими артилерійськими обстрілами для забезпечення своєї переважної вогневої потужності", - йдеться в повідомленні.