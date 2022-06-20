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Россия с утра обстреляла Харьков: первые подробности

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Харьков, Понедельник 20 июня 2022 11:24
Россия с утра обстреляла Харьков: первые подробности Фото: оккупанты обстреляли Харьков 20 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область. Утро понедельника, 20 июня, не стало исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"За прошедшие сутки в Харькове враг бил по окрестностям города и по Холодногорскому району. По предварительной информации, пострадавших нет. Россияне продолжают терроризировать мирное население - утро в городе также началось с ударов", - рассказал он.

По словам Синегубова, под обстрелами постоянно находится и Харьковская область.

"В Балаклее 2 человека ранены, в с. Ивановка, Изюмского района, - 3, в том числе дети 13 и 14 лет. Обстрелов получил Чугуев - 1 пострадавший. В Первомайском, Лозовского района, ранен ребенок 13 лет. В Шевченковском, Купянского района, также 1 пострадавший", - добавил глава региона.

Он добавил, что в Изюмском районе до сих пор продолжается ликвидация пожара на нефтеперерабатывающем предприятии, которое потерпело удар российских оккупантов 18 июня. А в Цыркунах ранен 74-летний мужчина, взорвавшийся на российской мине.

Напомним, Россия обстреливает Харьков постоянно. Один из последних обстрелов с множеством жертв и пострадавших случился 26 мая. В результате этого обстрела также погиб пятимесячный младенец и 9-летний ребенок. В общей сложности 17 человек получили ранения, а 8 человек погибли. Тогда под артиллерийским огнем оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля.

Отметим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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