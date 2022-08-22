Россия может устроить провокацию на ЗАЭС: что известно
Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС. Враг хочет устроить пожар на станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook координатора общественного движения "Общее дело" Александра Данилюка.
По его словами, кроме заготовки запасов топлива, на подготовку провокации указывают и другие действия захватчиков.
"Указывает также направление на станцию дополнительных подразделений РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты)", - пояснил Данилюк.
Напомним, российские оккупанты повредили эстакаду на Запорожской АЭС, поэтому есть риск нарушения норм радиационной безопасности.
Также стоит отметить, что МАГАТЭ ранее заявило о готовности направит миссию на ЗАЭС во главе с гендиректором. Украина требует, чтобы эксперты ехали на станцию через подконтрольную территорию.
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