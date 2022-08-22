Россия может устроить провокацию на ЗАЭС: что известно

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС. Враг хочет устроить пожар на станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook координатора общественного движения "Общее дело" Александра Данилюка.

По его словами, кроме заготовки запасов топлива, на подготовку провокации указывают и другие действия захватчиков.

"Указывает также направление на станцию дополнительных подразделений РХБЗ (войск радиационной, химической и биологической защиты)", - пояснил Данилюк.