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Россия устроила провокацию и сорвала пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы

Автор: РБК-Украина

Сегодня на военной базе НАТО в Шауляе (Литва) должна была пройти пресс-конференция лидеров Литвы и Испании, но она была сорвана в связи с российской провокацией в воздухе. Во время мероприятия два истребителя были подняты по тревоге, а Гитанаса Науседу и Педро Санчеса увели из ангара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Сообщается, что Санчес и Науседа посещали военную базу НАТО, на которой служат 134 испанских военных. Сигнал тревоги прозвучал во время выступления литовского предупреждения.

Сигнал Alfa означает именно серьезный инцидент, а не учения, в результате чего пресс-конференция была прервана. Как оказалось, военная база зафиксировала неопознанный российский самолет без плана полета, и на его перехват подняли два истребителя.

По данным источников El Mundo, это обычная практика российской авиации. Самолет летел над Балтийским морем, но без идентификации и без какой-либо предварительной связи с диспетчерскими вышками. Во многих случаях эти маневры вынуждают корректировать воздушные маршруты гражданской авиации.

Также сообщается, что в связи с визитом лидеров Испании и Литвы планировался показательный вылет истребителей, но план полета был изменен в связи с реальной угрозой с российской стороны.

Позже Санчес прокомментировал инцидент, заявив, что это является "реальным подтверждением" важности испанского присутствия в Балтийском регионе.

Напомним, ранее российские истребители Су-30 перехватили военный самолет США и сопровождали его над акваторией Черного моря.

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Российская ФедерацияЛитвапровокацииИспанияпресс-конференция