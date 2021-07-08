Росія влаштувала провокацію і зірвала прес-конференцію лідерів Іспанії та Литви

Повідомляється, що Санчес і Науседа відвідували військову базу НАТО, на якій служать 134 іспанських військових. Сигнал тривоги пролунав під час виступу литовського попередження.

Сигнал Alfa означає саме серйозний інцидент, а не навчання, в результаті чого прес-конференція була перервана. Як виявилося, військова база зафіксувала непізнаний російський літак без плану польоту, і на його перехоплення підняли два винищувачі.

За даними джерел El Mundo, це звичайна практика російської авіації. Літак летів над Балтійським морем, але без ідентифікації та без будь-якого попереднього зв'язку з диспетчерськими вишками. У багатьох випадках ці маневри змушують коригувати повітряні маршрути цивільної авіації.

Також повідомляється, що у зв'язку з візитом лідерів Іспанії та Литви планувався показовий виліт винищувачів, але план польоту був змінений у зв'язку з реальною загрозою з російського боку.

Пізніше Санчес прокоментував інцидент, заявивши, що це є "реальним підтвердженням" важливості іспанської присутності в Балтійському регіоні.