Россия устроила новые масштабные учения в Крыму

Российская Федерация в оккупированном Крыму устроила новые масштабные военные учения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.

Сообщается, что на полигоне Опук проходят учения с участием десантников из Новороссийска. В частности, они погрузили боевую технику и личный состав на большие десантные корабли Черноморского флота, совершили переход морем и высадились на необорудованное побережье в восточной части Крыма.

"В соответствии с замыслом учения, десантники после высадки на участок необорудованного побережья стремительной атакой уничтожили обороняющегося противника и заняли выгодный рубеж", - говорится в сообщении.

После этого военные совместно с танковыми и артиллерийскими подразделениями совершили рейд в район полигона Опук, где прошли боевые стрельбы. В учениях задействовали свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД и большие десантные корабли Черноморского флота.

Напомним, ранее сообщалось, что из аннексированного Крыма за прошедший год депортировали почти 200 человек.

Отметим, так называемые "власти" Крыма закрыли административную границу с материковой Украиной до 1 мая.