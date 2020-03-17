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"Власти" Крыма закрыли админграницу с материковой Украиной до 1 мая

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 18:45
"Власти" Крыма закрыли админграницу с материковой Украиной до 1 мая
Иллюстративное фото (УНИАН)

Запрет на въезд будет действовать с 18 марта

Так называемые власти "Крыма" из-за коронавируса в Украине закрыли административную границу с материковой частью до 1 мая 2020 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что с 18 марта до 1 мая 2020 года пограничное управление Федеральной службы безопасности России вводит ограничения на въезд через три пункта пропуска на севере Крыма.

В частности, запрещается въезд "иностранных граждан и лиц без гражданства", кроме дипломатов и их семей, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных и морских судов и т. д.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с усилением карантинных мер в Украине работа КПВВ на административной границе с аннексированным Крымом приостановлена. Украинская сторона будет пропускать на полуостров только местных жителей, с полуострова будут пропускать украинцев, живущих за пределами Крыма.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин завтра в очередной раз посетит оккупированный Крым. Он будет находиться на полуострове в течение двух дней.

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