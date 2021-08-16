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МИД не исключает, что Россия использует беженцев из Афганистана против Украины

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Украина, Понедельник 16 августа 2021 16:55
МИД не исключает, что Россия использует беженцев из Афганистана против Украины Фото: Евгений Енин, заместитель главы МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины не исключает, что Россия может использовать обострение ситуации в Афганистане в собственных интересах. В частности, Кремль может использовать против Украины беженцев из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина в эфире "Украина 24".

"Не надо забывать давно отточенные приемы Российской Федерации и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способности ухудшать или негативно влиять на миграционную ситуацию в соседних странах или Евросоюзе", - сказал он.

По словам Енина, не исключается возможность того, что Россия и эту ситуацию использует в своих интересах, в частности, повлияв на миграционную ситуацию в Украине.

"Безусловно, мы не исключаем, что такое может произойти и сейчас, что Россия воспользуется возможностью повлиять на миграционную и безопасностную ситуации в Украине. Мы не сидим сложа руки, мы усиливаем координацию внутри страны, работаем с международными партнерами, чтобы минимизировать соответствующие риски и обеспечить безопасность граждан", - подчеркнул представитель МИД.

Напомним, ночью в Украину из Кабула эвакуировали украинцев, иностранцев и граждан Афганистана. Часть афганцев попросили о статусе беженца.

Добавим, сейчас в аэропорту Кабула, который остается единственным выходом из Афганистана, очень напряженная ситуация из-за сотен афганцев, которые хотят бежать из страны.

Как писало РБК-Украина, США приостановили эвакуационные рейсы из Кабула из-за толп людей на взлетной полосе аэропорта.

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МИД Украины Российская Федерация Афганистан Беженцы
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