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Россия и Китай не исключают признание правления "Талибана" в Афганистане

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Афганистан, Понедельник 16 августа 2021 17:17
Россия и Китай не исключают признание правления "Талибана" в Афганистане Фото: Россия и Китай не исключают признания правления "Талибана" в Афганистане (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация и Китай готовятся официально признать правление "Талибана" на территории Афганистана. Страны планируют строить дружеские отношения с боевиками и призывают к плавной передаче власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DailyMail.

Кремль, со своей стороны, заявил, что не имеет планов по эвакуации посольства, которое сегодня находится в Кабуле. Российская Федерация отметила, что боевики гарантировали безопасность дипломатическому персоналу. По словам прессекретаря политического офиса талибов Сухаля Шахина, политика радикального движения обеспечивает безопасные условия для работы посольств России и других страны.

По информации иного СМИ France 24, по словам прессекретаря МИД Китая Хуа Чунин, "Талибан" неоднократно заявлял о надежде относительно развития отношений с республикой и дальнейшего восстановление Афганистана.

"Мы приветствуем это. Китай уважает право афганского народа самостоятельно определять свою судьбу и готов продолжать развивать ... дружеские отношения и отношения сотрудничества с Афганистаном", - добавила Чунин.

Также МИД Китая призывает представителей радикального движения обеспечить безопасность афганцев и иностранных граждан.

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