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Россия "усиливает" ракетные удары по Украине кибератаками, - Microsoft

Фото: Россия "усиливает" ракетные удары по Украине кибератаками (Фото freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В компании Microsoft выяснили, что Российская Федерация сочетает ракетные удары и хакерские атаки по Украине. Страна-оккупант делает это, чтобы нанести как можно больше вреда критической инфраструктуре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Microsoft.

В качестве примера эксперты вспомнили:

  • хакерскую атаку на телецентр в Киеве 1 марта. Уже на следующий день российская ракета попала по телебашне;
  • также 4 марта хакерская группировка Strontium сломала сеть государственных организаций в Виннице, а уже через два дня Россия запустили восемь ракет по аэропорту города;
  • 11 марта хакеры пытались взломать систему одного из правительственных учреждений в Днепре и в тот же день были запущены ракеты по зданиях государственных органов;
  • 13 марта была взломана база организации по ядерной безопасности после того, как Россия начала захватывать атомные электростанции в Украине.

"Учитывая то, что российские киберагенты повторяют и усиливают военные действия, мы считаем, что кибератаки будут нарастать в будущем", - пишут эксперты.

Согласно оценкам Microsoft, Россия уже совершила более 237 хакерских операций, среди которых 40 были разрушительными для сотни систем:

  • 32% были направлены на государственные органы национального, регионального или городского уровня;
  • 40% - на объекты критической инфраструктуры.

Наращивать интенсивность кибератак Россия начала еще в начале 2022 года, а уже с момента полномасштабного вторжения, страна-окупнат использует хакеров для стратегических и тактических целей российских войск.

Война России против Украины длится шестьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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