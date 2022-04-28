Росія "підсилює" ракетні удари по Україні кібератаками, - Microsoft

В компанії Microsoft з'ясували, що Російська Федерація поєднує ракетні удари та хакерські атаки по Україні. Країна-окупант робить це, аби завдати якомога більше шкоди критичній інфраструктурі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Microsoft.
Як приклад експерти пригадали:
"З огляду на те, що російські кіберагенти повторюють і посилюють військові дії, ми вважаємо, що кібератаки наростатимуть у майбутньому", - пишуть експерти.
Згідно з оцінками Microsoft, Росія вже здійснила більше 237 хакерських операцій, серед яких 40 були руйнівними для сотні систем:
Нарощувати інтенсивність кібератак Росія почала ще на початку 2022 року, а вже з моменту повномасштабного вторгнення, країна-окупнат використовує хакерів для стратегічних та тактичних цілей російських військ.
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