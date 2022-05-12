Россия усиливает ПВО на западном побережье Крыма, - Минобороны
Россия вновь увеличивает военное присутствие в Крыму. Враг усиливает системы противовоздушной обороны на западном побережье полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.
По его словам, в районе населенного пункта Черноморское, мыс Тарханкут, российские формирования развернули зенитную ракетную батарею ЗРК С-300В в составе трех пунктов управления.
Кроме того, Мотузяник отметил, что Россия в акваториях Черного и Азовского морей пытается изолировать зоны боевых действий и обеспечить огневую поддержку своих войск на приморском направлении.
Также Россия не покидает попыток захватить остров Змеиный, чтобы заблокировать морские коммуникации Украины.
Ранее мы сообщали о причины и рисках штурма оккупантами Одессы. Эксперты считают, что российский десант не сможет высадиться на берег из-за слабой защиты с моря и других направлений.
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