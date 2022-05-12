Россия усиливает ПВО на западном побережье Крыма, - Минобороны

Россия вновь увеличивает военное присутствие в Крыму. Враг усиливает системы противовоздушной обороны на западном побережье полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

По его словам, в районе населенного пункта Черноморское, мыс Тарханкут, российские формирования развернули зенитную ракетную батарею ЗРК С-300В в составе трех пунктов управления.

Кроме того, Мотузяник отметил, что Россия в акваториях Черного и Азовского морей пытается изолировать зоны боевых действий и обеспечить огневую поддержку своих войск на приморском направлении.

Также Россия не покидает попыток захватить остров Змеиный, чтобы заблокировать морские коммуникации Украины.