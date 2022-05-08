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Росія посилює проведення фільтрації населення окупованих територій

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Неділя 08 травня 2022 18:41
Росія посилює проведення фільтрації населення окупованих територій Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У населених пунктах Херсонської області, які знаходяться під контролем країни-агресора, російські солдати посилили фільтраційні заходи стосовно мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

“Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово захоплених територіях. Так, відмічається посилення проведення фільтраційних заходів в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон”, - сказано у повідомленні.

При цьому контроль над мирним населенням здійснюють співробітники “Росгвардії”.

Нагадаємо, що фільтраційні табори є розповсюдженими на більшості окупованих територій. Так в Маріуполі окупанти змушують мирне населення проходити фільтрацію для того, аби отримати дозвіл на пересування по місту.

Також ми повідомляли, що на тимчасово захоплених військами РФ територіях Запорізької області окупанти проводять фільтрацію щодо місцевих жителів, і не випускають на вільні частини регіону.

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