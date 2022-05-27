Россия усиливает подразделения на границе с Украиной

Пограничники России на границе с Украиной усилены резервами, бронетехникой и групповым оружием. Решение принято якобы из-за того, что Вооруженные силы Украины обстреливают из артиллерии российских пограничников.

Об этом заявил первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

"Сложной остается обстановка и в настоящее время, что преимущественно связано с обстрелами российских пограничников, а также проведением украинскими националистами "акций устрашения" путем нанесения артиллерийских ударов по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на российской территории, в результате которых есть жертвы и разрушения",- заявил он.

Кулишов добавил, что из-за угрозы диверсионных и террористических актов со стороны Украины под охраной остается Крымский транспортный переход и другие стратегически важные объекты полуострова.