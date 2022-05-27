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Россия усиливает подразделения на границе с Украиной

Фото: Россия усиливает подразделения на границе с Украиной (Facebook_com_Центр_Специального_Назначения_ФСБ_России)
Автор: Валерия Полищук

Пограничники России на границе с Украиной усилены резервами, бронетехникой и групповым оружием. Решение принято якобы из-за того, что Вооруженные силы Украины обстреливают из артиллерии российских пограничников.

Об этом заявил первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Сложной остается обстановка и в настоящее время, что преимущественно связано с обстрелами российских пограничников, а также проведением украинскими националистами "акций устрашения" путем нанесения артиллерийских ударов по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на российской территории, в результате которых есть жертвы и разрушения",- заявил он.

Кулишов добавил, что из-за угрозы диверсионных и террористических актов со стороны Украины под охраной остается Крымский транспортный переход и другие стратегически важные объекты полуострова.

Напомним, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Крым в составе Украины будет "прямым хамством" территориальной целостности России. А угроза полуострову в составе РФ станет поводом для начала полноценной войны с Украиной.

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