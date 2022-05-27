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Росія посилює підрозділи на кордоні з Україною

Фото: Росія посилює підрозділи на кордоні з Україною (Facebook_com_центр_спеціального_призначення_фсб_росії)
Автор: Валерія Поліщук

Прикордонники Росії на кордоні з Україною посилені резервами, бронетехнікою і груповою зброєю. Рішення прийнято нібито через те, що Збройні сили України обстрілюють з артилерії російських прикордонників.

Про це заявив перший заступник директора, керівник прикордонної служби ФСБ Росії Володимир Кулішов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Складною залишається обстановка і в даний час, що переважно пов'язано з обстрілами російських прикордонників, а також проведенням українськими націоналістами "акцій залякування" шляхом артилерійських ударів по прикордонній інфраструктурі і населених пунктах на російській території, в результаті яких є жертви і руйнування", - заявив він.

Кулішов додав, що через загрозу диверсійних і терористичних актів з боку України під охороною залишається Кримський транспортний перехід та інші стратегічно важливі об'єкти півострова.

Нагадаємо, раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Крим у складі України буде "прямим хамством" територіальної цілісності Росії. А загроза півострова у складі РФ стане приводом для початку повноцінної війни з Україною.

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