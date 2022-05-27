Росія посилює підрозділи на кордоні з Україною

Прикордонники Росії на кордоні з Україною посилені резервами, бронетехнікою і груповою зброєю. Рішення прийнято нібито через те, що Збройні сили України обстрілюють з артилерії російських прикордонників.

Про це заявив перший заступник директора, керівник прикордонної служби ФСБ Росії Володимир Кулішов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

"Складною залишається обстановка і в даний час, що переважно пов'язано з обстрілами російських прикордонників, а також проведенням українськими націоналістами "акцій залякування" шляхом артилерійських ударів по прикордонній інфраструктурі і населених пунктах на російській території, в результаті яких є жертви і руйнування", - заявив він.

Кулішов додав, що через загрозу диверсійних і терористичних актів з боку України під охороною залишається Кримський транспортний перехід та інші стратегічно важливі об'єкти півострова.