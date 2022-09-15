Росія посилює мобілізацію, а ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі: зведення Генштабу
Українські військові сьогодні відбили штурми біля трьох населених пунктів на Донбасі. Також ЗСУ авіацією та артилерією вдарили по складах та опорних пунктах ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.
Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та активно обстрілюють населені пункти з важкого озброєння. Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних ударів, 5 разів вдарили авіацією та 23 рази - з артилерії.
Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:
- на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;
- на Харківському напрямку - Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;
- на Слов’янському напрямку - Куп’янськ;
- на Краматорському напрямку - Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;
- на Бахмутському напрямку - Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина;
- на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення;
- на Південнобузькому напрямку противник вів обстріли вздовж усієї лінії фронту. Крім того, вів повітряну розвідку безпілотниками - здійснив 48 вильотів.
Генштаб зазначає, що ворог має великі втрати на Слобожанському напрямку. Тому 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу вивели на територію Луганської області. Деякі підрозділи підлягають розформуванню. Велику кількість поранених звезли до міста Новоайдар. Місцеві лікарні перепрофілюють у госпіталі.
Керівництво РФ вирішило посилити мобілізацію. Тепер на війну в Україні забирають ув'язнених, співробітників державних підприємств, багатодітних та примусово створені регіональні батальйони.
Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве на Донбасі.
Українська авіація здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки окупантів. Пошкоджено 3 опорні пункт та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.
Ракетні та артилерійські підрозділи атакували 3 пунктах управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, включаючи 2 склади та логістичні вузли.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні двічі вдарили по місту Кривий Ріг. Попередньо, ворог знову обстріляв гідротехнічні споруди.
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