Росія посилює мобілізацію, а ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі: зведення Генштабу

Українські військові сьогодні відбили штурми біля трьох населених пунктів на Донбасі. Також ЗСУ авіацією та артилерією вдарили по складах та опорних пунктах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу .

Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та активно обстрілюють населені пункти з важкого озброєння. Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних ударів, 5 разів вдарили авіацією та 23 рази - з артилерії.

Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

- в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області; на Харківському напрямку - Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

- Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок; на Слов’янському напрямку - Куп’янськ;

- Куп’янськ; на Краматорському напрямку - Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

- Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку - Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина;

- Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина; на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення;

активних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли по всій лінії зіткнення; на Південнобузькому напрямку противник вів обстріли вздовж усієї лінії фронту. Крім того, вів повітряну розвідку безпілотниками - здійснив 48 вильотів.

Генштаб зазначає, що ворог має великі втрати на Слобожанському напрямку. Тому 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу вивели на територію Луганської області. Деякі підрозділи підлягають розформуванню. Велику кількість поранених звезли до міста Новоайдар. Місцеві лікарні перепрофілюють у госпіталі.

Керівництво РФ вирішило посилити мобілізацію. Тепер на війну в Україні забирають ув'язнених, співробітників державних підприємств, багатодітних та примусово створені регіональні батальйони.

Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве на Донбасі.

Українська авіація здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки окупантів. Пошкоджено 3 опорні пункт та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні та артилерійські підрозділи атакували 3 пунктах управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, включаючи 2 склади та логістичні вузли.