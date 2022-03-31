Россия усиливает группировку на Донецком направлении, - Генштаб

Российская Федерации усиливает свои войска на Донецком направлении. Оккупант штурмует Мариуполь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

"Усиливает группировку на Донецком направлении. Отмечено прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию Ровеньки", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится тридцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.