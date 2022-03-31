Росія посилює угрупування на Донецькому напрямку, - Генштаб

Російська Федерації посилює свої війська на Донецькому напрямку. Окупант штурмує Маріуполь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.
"Посилює угруповання на Донецькому напрямку. Відзначено прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і технікою на залізничну станцію Ровеньки", - пише пресслужба.
Окупант продовжує штурмувати Маріуполь.
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