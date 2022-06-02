Россия может усилить обстрелы из-за поставок Украине западного оружия, - NYT

Россия может массово усилить обстрелы Украины. Это станет ответом на поставки западного вооружения от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Эксперты считают, что Украину может ждать массированный обстрел со стороны России. Однако для украинских военных это станет своеобразной "проверкой", после которой будет понятно, сможет ли Киев воздержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

В то же время некоторые американские чиновники и политики опасаются, что передача Украине тяжелого вооружения, в частности систем залпового огня HIMARS, может привести к эскалации.

"США заявили, что по территории России удары не будут наноситься. Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или юридически признала (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий - непонятно. Теоретически это может вызвать эскалацию", - говорится в сообщении.