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Россия может усилить обстрелы из-за поставок Украине западного оружия, - NYT

Новина українською →
Украина, Четверг 02 июня 2022 16:16
Россия может усилить обстрелы из-за поставок Украине западного оружия, - NYT Фото: Россия в ответ на поставки может посылать обстрелы Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может массово усилить обстрелы Украины. Это станет ответом на поставки западного вооружения от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Эксперты считают, что Украину может ждать массированный обстрел со стороны России. Однако для украинских военных это станет своеобразной "проверкой", после которой будет понятно, сможет ли Киев воздержаться и не наносить ответный удар по территории РФ.

В то же время некоторые американские чиновники и политики опасаются, что передача Украине тяжелого вооружения, в частности систем залпового огня HIMARS, может привести к эскалации.

"США заявили, что по территории России удары не будут наноситься. Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или юридически признала (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий - непонятно. Теоретически это может вызвать эскалацию", - говорится в сообщении.

Напомним, США официально утвердили новый пакет военной помощи для Украины на 700 млн долларов.

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