ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія може посилити обстріли через постачання Україні західної зброї , - NYT

Новость на русском →
Україна, Четвер 02 червня 2022 16:16
Росія може посилити обстріли через постачання Україні західної зброї , - NYT Фото: Росія у відповідь на постачання може посити обстріли України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може масово посилити обстріли України. Це стане відповіддю на постачання західного озброєння від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Експерти вважають, що Україну може чекати масований обстріл з боку Росії. Проте для українських військових це стане своєрідною "перевіркою", після якої буде зрозуміло, чи зможе Київ утриматися і не завдавати удару у відповідь по території РФ.

Водночас деякі американські чиновники та політики побоюються, що передача Україні важкого озброєння, зокрема систем залпового вогню HIMARS, може призвести до ескалації.

"США заявили, що по території Росії удари не завдаватимуться. Але в Україні є території, які Москва вважає своїми (Крим) чи юридично визнала (Донбас). Що буде, якщо удари новою зброєю Україна почне завдавати углиб цих територій - незрозуміло. Теоретично це може викликати ескалацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США офіційно затвердили новий пакет військової допомоги для України на 700 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні