Россия усилит группировку кораблей в море на фоне учений Sea Breeze

Военные РФ намерены усилить группировку кораблей в акватории Черного моря на фоне учений Sea Breeze 2021. В состав будут добавлены ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны РФ.

Известно, что эти корабли сейчас проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор после учений в Средиземном море. Впоследствии они направятся в пункт постоянного базирования - в аннексированный Крым, а именно в г. Севастополь.

"После прибытия экипажи пополнят запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по назначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота",- говорится в сообщении.