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Россия усилит группировку кораблей в море на фоне учений Sea Breeze

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Черное море, Понедельник 05 июля 2021 13:32
Россия усилит группировку кораблей в море на фоне учений Sea Breeze Фото: Россия усилит группировку кораблей в море на фоне учений Sea Breeze (facebook / com.mod.mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Военные РФ намерены усилить группировку кораблей в акватории Черного моря на фоне учений Sea Breeze 2021. В состав будут добавлены ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны РФ.

Известно, что эти корабли сейчас проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор после учений в Средиземном море. Впоследствии они направятся в пункт постоянного базирования - в аннексированный Крым, а именно в г. Севастополь.

"После прибытия экипажи пополнят запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по назначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота",- говорится в сообщении.

Напомним, что в Черном море в понедельник, 28 июня, начались учения Sea Breeze 2021.

Добавим, что для наблюдения за международными морскими маневрами Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота.

В частности, на фоне маневров Sea Breeze 2021 в водах Черного моря начала военные учения российская подводная лодка.

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Черное море корабль учения
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