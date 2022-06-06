Россия усилила обстрелы Николаева. Глава ОВА назвал причину

Николаев и села, находящиеся в прифронтовой зоне области, стали чаще обстреливаться вражескими силами РФ. Это делается для того, чтобы создать иллюзию доминирования.

"Сейчас увеличилось количество обстрелов гражданских объектов, сел, городов. Я думаю, это делается с точки зрения создания иллюзии, что их доминирование происходит в регионе, и для отчета своему руководству. С точки зрения военного, то, наоборот, они теряют позиции, пытаются отбить безуспешно, несут потери", - сказал он.

Ким также отметил, что все, кто хотел уехать из Николаева, а также сел, которые находятся ближе к Херсонской области, уже эвакуировались.

"Линия столкновения уже около месяца плюс-минус одинаковая. Все, кто хотел, нуждался в эвакуации, были эвакуированы. Остались люди, которые отказываются эвакуироваться. Мало того, есть случаи, когда люди наоборот возвращаются в села. Даже пограничные. Те села, которые освобождены или заняты ВСУ - там люди рады, всю помощь они получают", - сказал председатель Николаевской ОВА.