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Россия усилила обстрелы Николаева. Глава ОВА назвал причину

Фото: Виталий Ким (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Николаев и села, находящиеся в прифронтовой зоне области, стали чаще обстреливаться вражескими силами РФ. Это делается для того, чтобы создать иллюзию доминирования.

Об этом в эфире телеканала "Фридом" заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина.

"Сейчас увеличилось количество обстрелов гражданских объектов, сел, городов. Я думаю, это делается с точки зрения создания иллюзии, что их доминирование происходит в регионе, и для отчета своему руководству. С точки зрения военного, то, наоборот, они теряют позиции, пытаются отбить безуспешно, несут потери", - сказал он.

Ким также отметил, что все, кто хотел уехать из Николаева, а также сел, которые находятся ближе к Херсонской области, уже эвакуировались.

"Линия столкновения уже около месяца плюс-минус одинаковая. Все, кто хотел, нуждался в эвакуации, были эвакуированы. Остались люди, которые отказываются эвакуироваться. Мало того, есть случаи, когда люди наоборот возвращаются в села. Даже пограничные. Те села, которые освобождены или заняты ВСУ - там люди рады, всю помощь они получают", - сказал председатель Николаевской ОВА.

Напомним, 4 июня российские военные обстреляли жилые дома в Корабельном районе Николаева. В результате атаки оккупантов погибли трое мирных жителей.

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Николаев