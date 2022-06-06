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Росія посилила обстріли Миколаєва. Глава ОВА назвав причину

Фото: Віталій Кім (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Миколаїв та села, що знаходяться у прифронтовій зоні області, стали частіше обстрілюватися ворожими силами РФ. Це робиться для того, щоб створити ілюзію домінування.

Про це в ефірі телеканалу "Фрідом" заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна.

"Наразі збільшилася кількість обстрілів цивільних об'єктів, сіл, міст. Я думаю, це робиться з точки зору створення ілюзії, що їхнє домінування відбувається в регіоні, і для звіту своєму керівництву. З погляду військового, то, навпаки, вони втрачають позиції, намагаються відбити безуспішно, зазнають втрат", - сказав він.

Кім також зазначив, що всі, хто хотів виїхати з Миколаєва, а також сіл, які знаходяться ближче до Херсонської області, вже евакуювалися.

"Лінія зіткнення вже близько місяця плюс-мінус однакова. Всі, хто хотів, потребував евакуації, були евакуйовані. Залишилися люди, які відмовляються евакуюватись. Мало того, є випадки, коли люди навпаки повертаються в села. Навіть прикордонні. Ті села, які звільнені чи зайняті ЗСУ - там люди раді, усю допомогу вони отримують", - сказав голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, 4 червня російські військові обстріляли житлові будинки у Корабельному районі Миколаєва. Внаслідок атаки окупантів загинули троє мирних жителів.

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Миколаїв