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Россия усилила корабельную группировку с ракетами в Черном море

Фото: Россия усилила корабельную группировку с ракетами в Черном море (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия увеличила свою корабельную группировку в Черном море до пяти ракетных кораблей и двух подлодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Группировка нести 48 ракет типа "Калибр", рядом замечен большой десантный корабль РФ.

Угроза ракетных атак остается, морская десантная операция маловероятна, но не отменена, отметили в командовании.

Напомним, днем ранее сообщалось, что в Черном море находятся три российских корабля, две подводные лодки и большой десантный корабль, которые оснащены ракетами, всего враг может держать на боевом дежурстве 32 ракеты.

Добавим, за минувшие сутки силам ПВО удалось уничтожить 9 российских крылатых ракет.

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Черное море