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Россия усиленно ищет западные военные технологии в обход санкций, - разведка Канады

Фото: Россия усиленно ищет западные военные технологии в обход санкций (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия пытается раздобыть западные военные технологии в обход санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter разведки Канады (CSIS).

CSIS предупреждает канадских предпринимателей, что Россия будет активно пытаться найти пути обхода новых раундов санкций.

Отмечается, что российский оборонно-промышленный комплекс очень зависит от иностранных составляющих и технологий в вопросе модернизации армии.

"Российские попытки обойти эти санкции и незаконно приобрести западные технологии ограниченного или двойного назначения будут продолжаться и, возможно, будут усиливаться, в том числе в Канаде", - предупредили в ведомстве.

CSIS - главная спецслужба Канады. Она занимается сбором и анализом информации о национальной безопасности страны, участвует в контрразведывательных мероприятиях, разведывательных операциях в Канаде и за рубежом.

Напомним, европейские чиновники готовят юридическое предложение, согласно которому уклонение от санкций ЕС будет считаться преступлением. Такой шаг поможет странам-членам объединения конфисковать замороженные активы РФ.

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