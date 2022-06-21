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Росія посилено шукає західні військові технології в обхід санкцій, - розвідка Канади

Фото: Росія посилено шукає західні військові технології в обхід санкцій (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія намагається роздобути західні військові технології в обхід санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter розвідки Канади (CSIS)

CSIS попереджає Канадських підприємців, що Росія буде активно намагатися знайти шляхи обходу нових раундів санкцій.

Відзначається, що російський оборонно-промисловий комплекс дуже залежить від іноземних складових і технологій в питанні модернізації армії.

"Російські спроби обійти ці санкції і незаконно придбати західні технології обмеженого або подвійного призначення триватимуть і, можливо, будуть посилюватися, в тому числі в Канаді", - попередили у відомстві.

CSIS - головна спецслужба Канади. Вона займається збором та аналізом інформації про національну безпеку країни, бере участь у контррозвідувальних заходах, розвідувальних операціях у Канаді та за кордоном.

Нагадаємо, європейські чиновники готують юридичну пропозицію, згідно з якою ухилення від санкцій ЄС буде вважатися злочином. Такий крок допоможе країнам-членам об'єднання конфіскувати заморожені активи РФ.

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