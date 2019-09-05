Россия в рамках обмена может передать несколько десятков украинцев

Фото: министр юстиции России Александр Коновалов (minjust.ru)

Минюст России не уточнил точное количество подлежащих обмену украинцев

Российская Федерация в рамках обмена пленными может передать несколько десятков украинцев. Об этом заявил министр юстиции России Александр Коновалов, передают российские СМИ.

Коновалов отметил, что российская сторона при соблюдении процедур может вернуть на родину гражданина любой страны, с которой у России есть соответствующие договоренности. При этом Украине в рамках обмена могут передать несколько десятков человек.

"Для этого, как правило, нужно согласие самого передаваемого, передающей и принимающей сторон", - отметил он, не уточнив точное количество, а также кого именно передадут Украине.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что процесс обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться до конца этой недели.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - отметил один из источников.

Отметим, ранее также появилась информация о том, что Украина в рамках обмена может якобы передать России свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха. Накануне депутаты Европейского парламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить такого развития событий.