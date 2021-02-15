Россия не уходит из Европы и будет развивать отношения с отдельными странами, - Лавров

Российская Федерация никуда не уходит из Европы. Более того, она продолжит развивать сотрудничество с ее отдельными странами, поскольку проблем в отношениях с ними нет.
Об этом на брифинге после встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает "РИА Новости".
"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - заявил Лавров.
Он добавил, что у Москвы нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.
Напомним, на прошлой неделе Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Евросоюзом, если он продолжит секционную политику, которая угрожает целым секторам российской экономики.
Позже МИД России подтвердил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, но не будет делать этого первой. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Евросоюз к сотрудничеству.