Россия не уходит из Европы и будет развивать отношения с отдельными странами, - Лавров

Российская Федерация никуда не уходит из Европы. Более того, она продолжит развивать сотрудничество с ее отдельными странами, поскольку проблем в отношениях с ними нет.

Об этом на брифинге после встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает "РИА Новости" .

"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - заявил Лавров.

Он добавил, что у Москвы нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.