МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС

Министерство иностранных дел России подтвердило слова главы ведомства Сергея Лаврова, который заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. РФ пойдет на такой шаг, если первым это сделает Брюссель.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - говорится в сообщении министерства.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Евросоюз к сотрудничеству.

"Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - добавили в МИД России.