ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС

Новина українською → Москва, Пятница 12 февраля 2021 14:01
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС Фото: МИД РФ (flickr.com)
Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел России подтвердило слова главы ведомства Сергея Лаврова, который заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. РФ пойдет на такой шаг, если первым это сделает Брюссель.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - говорится в сообщении министерства.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Евросоюз к сотрудничеству.

"Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - добавили в МИД России.

Напомним, сегодня Сергей Лавров заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Также ранее в ЕС заявляли, что пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Лавров
NEWS
Обострение на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца ВСУ
Обострение на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца ВСУ
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир