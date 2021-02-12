МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС
Министерство иностранных дел России подтвердило слова главы ведомства Сергея Лаврова, который заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. РФ пойдет на такой шаг, если первым это сделает Брюссель.
"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - говорится в сообщении министерства.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Евросоюз к сотрудничеству.
"Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - добавили в МИД России.
Напомним, сегодня Сергей Лавров заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.
Также ранее в ЕС заявляли, что пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет.