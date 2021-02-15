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Россия не уходит из Европы и будет развивать отношения с отдельными странами, - Лавров

Новина українською → Москва, Понедельник 15 февраля 2021 13:56
Россия не уходит из Европы и будет развивать отношения с отдельными странами, - Лавров Фото: Сергей Лавров (kremlin ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация никуда не уходит из Европы. Более того, она продолжит развивать сотрудничество с ее отдельными странами, поскольку проблем в отношениях с ними нет.

Об этом на брифинге после встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает "РИА Новости".

"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - заявил Лавров.

Он добавил, что у Москвы нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.

Напомним, на прошлой неделе Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Евросоюзом, если он продолжит секционную политику, которая угрожает целым секторам российской экономики.

Позже МИД России подтвердил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, но не будет делать этого первой. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Евросоюз к сотрудничеству.

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