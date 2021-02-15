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Росія не йде з Європи і розвиватиме відносини з окремими країнами, - Лавров

Новость на русском → Москва, Понеділок 15 лютого 2021 13:56
Росія не йде з Європи і розвиватиме відносини з окремими країнами, - Лавров Фото: Сергій Лавров (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація нікуди не йде з Європи. Більш того, вона продовжить розвивати співробітництво з її окремими країнами, оскільки проблем у відносинах з ними немає.

Про це на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто заявив голова російського МЗС Сергій Лавров, передає "РИА Новости".

"Не треба плутати Євросоюз з Європою. Ми нікуди з Європи не йдемо. У нас в Європі багато друзів, багато однодумців. Ми з ними будемо продовжувати розвивати взаємовигідні відносини", - заявив Лавров.

Він додав, що у Москви немає жодних проблем у відносинах з більшістю європейських країн окремо.

Нагадаємо, минулого тижня Лавров заявив про можливість розірвання стосунків з Євросоюзом, якщо він продовжить секційну політику, яка загрожує цілим секторам російської економіки.

Пізніше МЗС Росії підтвердив, що Москва готова до розриву відносин з Брюсселем, але не буде цього робити першою. При цьому в російському зовнішньополітичному відомстві закликали Євросоюз до співпраці.

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