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Россия угрожает запретить YouTube за блокировку каналов Russia Today

Автор: Наталья Скороход

Россия пригрозила заблокировать YouTube в стране в ответ на блокировку двух немецкоязычных канала Russia Today. Об этом говорится в письме которое российская федеральная служба по надзору в сфере связи направила в Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Роскомнадзора требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ "Russia Today".

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Роскомнадзор заявляет, что действия администрации Google якобы нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

Также Роскомнадзор напомнил о штрафах за "игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети", включая "цензуру российских СМИ". Они могут достигать 1 млн рублей, а при повторном отказе от выполнения требований - 3 млн рублей.

Напомним, что YouTube заблокировал два российских канала RT, которые финансируются Кремлем. Причиной для блокировки каналов стало распространение ложной информации о коронавирусе.

Также сообщалось, что YouTube будет блокировать все каналы, которые распространяют фейки о вакцинации от COVID-19.

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