Россия угрожает запретить YouTube за блокировку каналов Russia Today

Роскомнадзора требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part", принадлежащих российскому СМИ "Russia Today".

"В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа", - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Роскомнадзор заявляет, что действия администрации Google якобы нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

Также Роскомнадзор напомнил о штрафах за "игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети", включая "цензуру российских СМИ". Они могут достигать 1 млн рублей, а при повторном отказе от выполнения требований - 3 млн рублей.