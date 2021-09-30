Росія погрожує заборонити YouTube за блокування каналів Russia Today

Росія пригрозила заблокувати YouTube в країні у відповідь на блокування двох німецькомовних каналу Russia Today. Про це йдеться в листі який російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку направила в Google.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Роскомнагляду вимагає в максимально короткі терміни зняти всі обмеження з YouTube-каналів "RT DE" і "Der Fehlende Part", що належать російському ЗМІ "Russia Today".
"У разі невиконання власником ресурсу попередження Роскомнадзора, законодавством передбачені заходи повного або часткового обмеження доступу", - йдеться в заяві Роскомнадзора.
Роскомнагляд заявляє, що дії адміністрації Google нібито порушують ключові принципи вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї та є актом цензури щодо російських ЗМІ.
Також Роскомнагляд нагадав про штрафи за "ігнорування власниками інтернет-ресурсів попереджень про порушення прав росіян в мережі", включаючи "цензуру російських ЗМІ". Вони можуть досягати 1 млн рублів, а при повторній відмові від виконання вимог - 3 млн рублів.
Нагадаємо, що YouTube заблокував два російські канали RT, які фінансуються Кремлем. Причиною для блокування каналів стало поширення неправдивої інформації про коронавірус.
Також повідомлялося, що YouTube блокуватиме всі канали, які поширюють фейки про вакцинацію від COVID-19.