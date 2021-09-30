Росія погрожує заборонити YouTube за блокування каналів Russia Today

Роскомнагляду вимагає в максимально короткі терміни зняти всі обмеження з YouTube-каналів "RT DE" і "Der Fehlende Part", що належать російському ЗМІ "Russia Today".

"У разі невиконання власником ресурсу попередження Роскомнадзора, законодавством передбачені заходи повного або часткового обмеження доступу", - йдеться в заяві Роскомнадзора.

Роскомнагляд заявляє, що дії адміністрації Google нібито порушують ключові принципи вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї та є актом цензури щодо російських ЗМІ.

Також Роскомнагляд нагадав про штрафи за "ігнорування власниками інтернет-ресурсів попереджень про порушення прав росіян в мережі", включаючи "цензуру російських ЗМІ". Вони можуть досягати 1 млн рублів, а при повторній відмові від виконання вимог - 3 млн рублів.