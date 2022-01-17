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Россия угрожает не только Украине, но и международному порядку, - Минобороны Британии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия своим поведением угрожает не только суверенитету Украины, но и международному порядку. Москва бросает вызов ценностям, которые лежат в его основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Нынешнее поведение России не только угрожает суверенитету гордого национального государства (Украине - ред.), это также дестабилизирует основанный на правилах международный порядок и бросает вызов ценностям, которые лежат в его основе", - сказал Уоллес, выступая в Палате представителей с докладом о ситуации вокруг Украины.

Глава Минобороны подчеркнул, что на фоне агрессивного поведения России Великобритании важно быть солидарной с теми, кто разделяет эти ценности. По его словам, это и союзники по НАТО, и партнеры, включая Украину, Швецию и Финляндию.

Напомним, в ходе своего доклада Уоллес сообщил о выделении Украины оборонительных вооружений, в частности, легких противотанковых систем.

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